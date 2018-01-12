千餘公斤來源不明牛樟木被查獲 生技公司負責人被訴

2018-01-12 10:17

［記者楊政郡／台中報導］台中市某生技公司陳姓負責人，向不詳人士購買疑為盜伐而來的台灣特有牛樟木1128公斤（樹齡都在80至120年），105年7月1、2日分兩批在基隆港西3碼頭，及東17碼頭裝櫃，準備運到中國，被保七總隊及海巡署查獲，提不出合法來源，台中地檢署依違反森林法故買竊取森林主產物起訴。

據悉，牛樟木是台灣特有原生種，因其培養之牛樟芝被瘋傳具有神奇效果，在中國風靡一時，中國經濟起飛後，牛樟芝價格更是飆漲，甚至飆到台灣價格的數倍，而牛樟芝就是從牛樟木培養之菌種而得，竟有不肖人士為了牟取暴利，從台灣盜取牛樟木，輾轉運往中國。

起訴書指出，台中市某生技公司陳姓負責人向不詳人士購入1128公斤牛樟木，105年6月交給莊鴻偉（另案通緝），再由莊委託物流公司裝櫃，準備運送到中國，而海巡署及保七總隊，在105年7月1、2日分別在基隆港西3碼頭，及東17碼頭查獲34箱（1千餘公斤）之牛樟木。

陳某到案後辯稱他是102年間向廖男購買這批牛樟木，是合法取得之人工栽種樹木，但廖某到案供稱買給陳的都是栽種20年左右之牛樟木，可是查獲的這批卻都是80年至120年樹齡以上的牛樟木，不是他賣的那一批。林務局人員也供稱這批都不是漂流木，陳某提不出合法來源說明。

經林務局鑑定，該批牛樟木經鑑定都是80年以上非常珍貴林木，不可能是私人栽種，被告所犯是違反森林法故買竊取森林主產物罪。