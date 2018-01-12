員警窩地下道避風躲雨照PO網 警政署長：十分難過與不捨

員警高振修發文，指出有員警窩在地下道避風躲雨。（記者王冠仁翻攝）

2018-01-12 00:56

〔記者王冠仁／台北報導〕勞團為了抗議勞基法修法，日前連續多日上街抗議，連帶使得員警也一同上街忍受低溫冷雨。不過，有員警在臉書上張貼一張照片，是許多執勤員警待在行政院前地下道避風躲雨，「就讓我們借睡一下台北地下道吧！」對此，警政署長看到照片與相關新聞後，表示十分難過與不捨。

員警高振修在臉書上張貼一張照片，照片中可見許多員警一起擠在地下道內避風躲雨，在在顯現疲累。高振修發文說，「穿著雨衣當睡衣，坐在地下道當床舖，即使風再冷地再怎麼冰，從來都不感到寂寞，有同事相陪，也有徐行的路人看著你睡覺。那打呼聲是迫切而不得已的，站久了，累了，體力耗盡了，身上微酸的汗垢也只能等明天再洗了。今夜，就讓我們借睡一下台北地下道吧⋯」

警政署於昨日（11日）晚間發表聲明，表示此次立法院修法的陳抗活動，員警連日忍受濕冷低溫，署長陳家欽除四處慰勉同仁外，也認為今後陳抗勤務上，還有很多需要改進之處。

尤其自去年12月23日群眾遊行後，脫序到台北市西區各大路口佔據道路，部分群眾飄忽的不確定性，導致輪班同仁為兼顧勤務機動性，勤務中間的間隔休息，無法獲得較好的條件。

陳家欽坦言，這的確有照顧不周之處，他感到十分不捨與難過。對於員警臉書上的這張照片，他也責成幹部，要瞭解場景拍攝的時空背景，研擬未來改進措施，秉持愛護基層同理心，為第一線同仁設身處地著想。