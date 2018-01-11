中國「海洋推土機」越界狠撈 金門海巡攔截逮8人

金門海巡隊拂曉中海上追緝越界中國漁船。（圖由金門海巡隊提供）

2018-01-11 23:02

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金門海巡隊今天淩晨執行「護永專案」，於南海岸截獲1艘來自中國福建龍海市的「閩龍漁0206號」拖網船，余姓船長等共8名船員依違反兩岸人民關係條例查辦，將面臨10萬元到1000萬元罰款。

金門海巡隊指出，這種使用底拖網作業的漁船，為了大小通吃、一網打盡，拖板掃過的海底生物無一倖免，嚴重破壞生態，甚至可能勾斷海底電纜，有「海洋推土機」惡名，早為國際譴責。

金門海巡隊有鑑於農曆春節前，金門海域高價值的黃魚、白鯧遭中國漁船覬覦；海巡隊結合岸巡總局特勤隊幹員在重點海域部署，期對撈過界「偷吃」的中國船發揮嚇阻作用。

海巡隊今天淩晨4時許，從雷達發現中國漁船「閩龍漁0206號」在金門南海岸以3到4節的速度，來回進行拖網作業，並穿過禁、限制水域線直闖我方大岩嶼海域。

海巡隊約在4時53分追上「閩」船，特勤幹員頂著攝氏8度的低溫，一舉登船控制「閩」船上8名作業船員，當場自海中起出近30公尺長的底拖網及約40公斤雜魚。

金門海巡隊表示，全案將層報上級裁處，8名中國船員將面臨新台幣10萬元到1000萬元罰款。

金門海巡隊惡浪中鎖定越界中國漁船。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊及岸總特勤幹員冒著低溫惡浪，跳上中國漁船盤查。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊將中國船「閩龍漁0206號」押返抵金門。（圖由金門海巡隊提供）