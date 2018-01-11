王令一、杜麗莊、胡景彬獲准假釋 服刑3大咖可回家過年

2018-01-11 23:12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕法務部矯正署今天（11日）核准力霸集團創辦人王又曾的66歲次子王令一、元大集團創辦人馬志玲妻子73歲杜麗莊、博達科技前董事長60歲葉素菲、台中高分院前法官68歲胡景彬等十餘人假釋。其中，葉素菲尚未繳併科的罰金1.8億元，恐須在獄中易服勞務3年折抵，其餘3個大咖，最快下週可假釋出獄過年。

因掏空力霸東森集團被判刑12年定讞的王令一，依違反證券交易法等罪合併判處98年8月，2013年10月在八德外役監服刑至今，因服刑過半，且表現良好，獲准假釋。

在八德外役監服刑的前法官胡景彬，因財產來源不明罪被判處4年徒刑定讞，羈押與服刑時間近3年，也獲准假釋。但他另涉利用審案收賄300萬元，被高院判刑16年，目前上訴由最高法院審理，倘判決有罪定讞，勢將回籠。

杜麗莊因結構債弊案，與丈夫馬志玲被依違反證交法各被判刑7年4月定讞，馬志玲因罹患重度失智症獲暫緩入監，杜麗莊目前在台中女子外役監服刑，原定刑期至2021年12月，但她2014年入監後表現良好，獲准假釋。

葉素菲則因博達案判刑16年8月、併科罰金1.8億元定讞，去年6月服刑過半首度申請假釋被駁回，近日再度申請假釋獲准，但她須繳納1.8億元罰金才能出獄，若無資力繳交罰金，得繼續在台中外役監易服3年勞務，換算一年可折抵6000萬元。但因她在外役監可申請一次最長64小時的返家探親，仍有機會回家圍爐。

法務部矯正署表示，核准假釋後將行文至各地檢署執行科，由執行科向法院聲請保護管束核准後，開釋票通知監所，最快下週就會陸續放人。