1/11 今彩539頭獎開出3注！威力彩頭獎、貳獎都摃龜

2018-01-11 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚開獎的第1070000004期威力彩，頭獎摃龜；第107000010期今彩539，頭獎開出3注，每注可得800萬元，由高雄市苓雅區文橫二路38號1樓的「福祿彩券行」、屏東縣萬丹鄉萬丹路一段280號的「祐眾彩券行」及屏東縣長治鄉復興路10之5號一樓的「豪吉旺彩券行」開出。

威力彩第1070000004期中獎號碼為：「第一區：05、08、12、19、25、38。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共6注獲得，每注可得15萬元；肆獎共60注獲得，每注可得2萬元；伍獎共218注獲得，每注可得4000元；陸獎共1544注獲得，每注可得800元；柒獎共2594注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3776注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8350注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9133注中獎，每注可得100元。

38樂合彩第1070000004期中獎號碼為「05、08、12、19、25、38」，五合摃龜；四合共16注獲得，每注可得6萬7500元；三合共152注獲得，每注可得5750元；二合共2582注獲得，每注可得750元。

今彩539第1070000010期中獎號碼為「03、07、11、12、29」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共211注獲得，每注可得2萬元；參獎共7796注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬零23注獲得，每注可獲得50元。

39樂合彩第1070000010期中獎號碼為「03、07、11、12、29」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共197注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8008注中獎，每注可得1125元。

第1070000010期3星彩中獎號碼為「071」，正彩共9注中獎，每注可得1萬2500元。

第1070000010期4星彩中獎號碼為「9396」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」