喝酒取暖爆爭執 遊民抄西瓜刀砍遊民

2018-01-11 21:51

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區三峽新橋下涵洞，今晚（11日）近7點時驚傳濺血，兩名遊民喝酒後發生口角，鄭姓男子遭林姓男子持西瓜刀砍傷，其餘遊民見狀趕緊報案，所幸鄭男沒有生命危險，全案正由警方依殺人未遂及傷害案偵辦中。

據了解，46歲林男及54歲鄭男平時都在橋下涵洞出沒，兩人今天傍晚一起飲酒取暖，不料，黃湯下肚後疑，他們疑因生活習慣不同爆發爭執，林男隨手拿出平日切水果用的西瓜刀，砍向鄭男頸部及右手臂，其餘遊民見狀報案，林男企圖逃離現場時遭警方逮捕，並在河堤旁草叢起獲兇刀。

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