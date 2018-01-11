台版公車癡漢認栽 ＯＬ智摛逮人

2018-01-11 21:23

〔記者楊國文／台北報導〕一名女上班族前年搭公車上班時，驚覺遭身旁的姚姓男子摸臀，男子察覺犯行曝光瞬間縮手，被害人急中生智不動聲色，就在姚男準備要下車之際，她快步繞過他向司機求救指遭性騷擾，請求報警，雖然姚男否認犯行，高等法院今仍依性騷擾防治法判他拘役50天定讞，得易科5萬元。

前年10月17日上午8時38分許，女上班族小芳（化名）搭乘往新北市新莊區方向行駛之982 號公車上班，因時值尖峰時間，公車上相當擁擠。當公車行經新北市新莊區幸福路與思源路口時，小芳明顯感受到有人在摸她的臀部不放，她猛然回頭察看，姚男立即將手縮回，眼光還一直盯著她看，似乎是怕她有所動作。

小芳打算向司機求救，但考量姚男盯著她的一舉一動，決定尋找最佳求救機會。3、4分鐘後，當姚男往車門移動打算脫逃時，小芳覺得機不可失，小跑步繞過他到駕駛座告訴司機，並指著姚男稱「我被他性擾騷」，請求勿開車門並報警。司機聞言，就停靠路邊並打電話報警。

姚男否認性騷擾，但小芳指控，原本以為當時公車很擠，臀部被碰撞很正常，不以為意，但過一段時間了，估計至少一分鐘以上，覺得有人一直碰到她的臀部，她轉頭察看時，姚男立即把手抽走，並且觀察注意她的視線有無查覺到是他摸她的臀部，經她用眼睛餘光瞄到對方一直在偷看她有沒有在看他，她很肯定姚男就是性騷擾犯。

高等法院勘驗監視器書面，看到姚男確有將手抽回等可疑動作，而小芳和他素不相識，又在上班途中甘冒遲到風險指控姚男對她性騷擾，且她歷次供詞一致，認定姚男性騷擾犯行明確，且犯後態度不佳，今判他拘役50天，得易科5萬元定讞。