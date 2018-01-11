想修改離婚條件遭拒 他竟撕碎協議書吞下肚

2018-01-11 15:12

［記者黃捷／台北報導］61歲李姓男子前年和妻子辦離婚，簽完協議書後待妻子離開，想私下修改協議書內容，遭承辦公務員拒絕，他竟當場撕碎協議書，並把碎片吞下肚，讓承辦員當場嚇傻，趕緊報警求助。李男事後遭依損壞公務員職掌之文書罪移送，士林地院判他4月徒刑，可易科罰金12萬。

判決指出，李男前年12月上午和妻子到淡水戶政事務所辦離婚，雙方在離婚協議書上簽完名，將協議書正本交由承辦員保管後，妻子隨即離開戶所。

李男見妻子離開，想私下修改協議書中財產歸屬條件，遂向承辦員要回協議書，但遭到拒絕，他竟趁承辦員不注意，徒手搶走放在櫃台上的協議書，當場撕成碎片，大部分碎片也被他塞進嘴裡吞下肚，只留下少許碎片。

承辦員見狀立刻報警，李男當場被逮，事後也遭依損壞公務員職掌之文書罪起訴，但李男矢口否認犯罪，辯稱他是因為怕假牙脫落，才會把紙塞進口中壓住假牙，法院開庭時，他還特地把假牙吐出給法官看，並供稱因妻子被騙錢，擔心債務會連累到他，才會辦離婚，實際上兩人仍同住。

不過，承辦員證稱，李男是在要求單方面修改遭拒，才突然搶走協議書，戶所監視器畫面也顯示，發現李男吞下碎片後沒有吐出，法官認為不像是要壓假牙，因此不採信辯詞，因此認定犯行明確，損壞公務員職掌之文書罪判刑4月，可易科罰金12萬，可上訴。