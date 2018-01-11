惡劣！持刀性侵身障賣口香糖女孩 本土劇演員判10年

2018-01-11 13:47

〔記者張文川／台北報導〕十餘年前曾以藝名「江建文」參演本土劇的保全員江辛格，去年5月在台北市萬華區誘騙一名在街頭賣口香糖的女子，帶回家性侵，被害女子奮力反抗，江男卻持菜刀殺傷她手臂、頭部，揚言「射了才能走」，性侵得逞；台北地方法院今依對殘障人士強制性交罪，重判江男10年有期徒刑。可上訴。

判決指出，被害女子小如（化名）領有身心障礙手冊，平常在萬華賣口香糖，去年5月，江男自稱是附近麵店員工，搭訕她：「我看妳滿頭大汗，要不要來我家休息一下」，誘騙小如返回附近的住家，要求小如與她「嘿咻」遭拒，竟從抽屜拿出菜刀砍傷小如，將全身是血的小如壓制在床上性侵，過程中還聲稱要讓他射精才會讓她走，無力掙脫的小如最後被迫為他口交了事。

江男強逼小如將沾滿血衣的白色上衣換下，穿上他的黑色上衣才肯放她走，小如邊哭邊流血在馬路上獨行，路邊商家看見，主動關心，幫她報警。江男同時間則將她的血衣拿到戶外公共垃圾桶丟棄。檢警循線拘提江男到案，法院裁定羈押。

江男承認砍傷小如、發生性行為，但否認性侵，辯稱只是用刀背砍，還說是小如一直捶打他，害他精神病發作，他有跟小如說要給她幾百塊發生性關係，小如沒說話也沒說不好，他認為對方是自願的，事後他有給小如200元。

小如作證泣訴是遭強迫，案發時她一再用手撥開他的手，並對江男說：「我尊重你是大哥才不想打你，不要對我做這種事」，絕非自願。合議庭調查後認為，小如年輕沒有社會經驗，並尊稱江男為大哥，並非全然不熟，才未拒絕江男邀請返家，不能因江男事後給錢就認定為性交易或未違反小如意願，考量江男審理期間有意和解，但小如拒絕，因此判刑10年。