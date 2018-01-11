人還在卻被發訃聞 冬山鄉代林峻輔提不自殺聲明

冬山鄉代林峻輔今早陸續接到民眾來電，關心訃聞一事。（記者張議晨攝）

2018-01-11 13:44

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣鄉鎮市長、縣議員及代表收到一封未署名的「訃聞」，上頭直指現任冬山鄉民代表林俊輔於「2月16日」凌晨曝屍荒蔓意外身亡，訂於3月3日舉辦公祭。林本人今早接獲支持者反映後，怒斥這是「假訃聞」，強調已開始蒐集資料，將報警請檢調進行調查。

這封「訃聞」今早陸續寄達宜蘭縣民代、鄉鎮市長辦公室，上頭除了載明林俊輔死亡日期外，還強調他本人「平素狂熱政治無所不為，城府深廣陽奉陰詭」，才會遭到天譴而曝屍荒蔓身亡，並提及死亡日期為今年國曆「2月16日」，並訂在3月3日舉辦公祭後火化，林的兩個兒子則列為孝男。

由於訃聞針對性強烈，不少鄉鎮市長接獲訃聞後感到疑惑。三星鄉長黃錫墉說，今早助理排行程時，提到代表林峻輔過世，但他想怎麼可能，以為是同名同姓，仔細端詳訃聞後才發現，不僅訃聞名字用林的舊名「林俊甫」，連喪宅地址、電話都無誤，令人感到詭異。

林峻輔說，今早他就陸續接到縣議員、代表及其他所長來電，代表幾乎全縣公職都收到了這封「黑函」。他說，上頭寫的「林俊甫」是他改名前的舊名，而出生年月日、地址、電話甚至孝男姓名，全都無誤。

由於林峻輔將投入今年底冬山鄉長選舉，難免讓外界聯想到這封「訃聞」是否與選舉有關。

林還特別發表「不自殺聲明」，他直言，自己在外面沒有與人結怨，但對方若是因為政治因素，而將他的家人全部牽連在內，這種做法真的非常「惡質」，他現在已開始蒐集相關資料，下一步會向警方報案，請警方、檢調單位進行調查。

律師林國漳解釋，訃聞裡面提及的死亡日期是107年2月16日，距今還有1個月，林代表看到這訃聞若有心生恐懼，此行為可能成立刑法第305條的「恐嚇危害安全罪」。另外，訃聞內提到的「城府深廣陽奉陰詭」等字眼，也有可能觸犯刑法「公然侮辱」或「誹謗罪」。

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