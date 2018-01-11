騙徒必看「大清總督于成龍」 學捲舌口音騙中國人

真諷刺！騙徒電視劇「大清總督于成龍」學口音行騙，但這部戲卻是描述于成龍打擊奸徒惡棍歷史。（記者張瑞楨翻攝自網路）

2018-01-11 13:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第二分局等單位，昨天（10日）至台南市麻豆區查獲以毛姓男子為首的詐欺集團，逮捕騙徒8人，他們承租當地學生套房當詐欺機房，有趣的是，「上級」與毛嫌，要求要看電視劇「大清總督于成龍」與電影「長城」模仿捲舌腔調口音，避免被中國民眾認出「台灣國語」。

諷刺的是，于成龍是清朝有「天下廉吏第一」美譽，一生都在打擊犯罪奸徒，被捕8人異口同聲說，半個月前才成立機房，尚未獲利就被查獲，警方將依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

中市二分局與刑事警察局偵九大隊、台南市政府警察局麻豆分局等單位組成的專案小組，昨天報請台南地檢署指揮偵辦，於台南市麻豆區港尾里客子寮的一處出租學生套房，查獲詐欺通緝中的毛嫌（26歲）主持的詐騙機房，一共逮捕8人，查獲手機11支、寬頻分享器2台、筆記型電腦3台、教戰手冊等證物，毛嫌雖把手機丟入馬桶，企圖掩飾罪行，但仍被警方取出。

有趣的是，毛嫌與「上級」長官，要求撥打電話到中國行騙的騙徒，要學習中國的腔調口音，避免被識破，他們得看中國電視劇「大清總督于成龍」與電影「長城」學捲舌腔調，更諷刺的是，于成龍是清朝時代打擊盜匪奸徒而享譽民間的廉吏，歷史記載，他升任兩江總督的消息傳出，「奸人猾胥各鳥獸竄」（奸徒與刁滑官吏竄逃），這群騙徒說，這兩部電視劇與電影是古裝劇，發音相當標準，腔調也很正宗，「上級」才會要求他們「多看多學習」。

警方發現，「學習真的有效果」，例如他們行騙時，不會說「幹什麼？」或「做什麼？」，而是說「幹啥？」，「啥」還要捲舌，調查顯示，這群騙徒隨機打電話到中國武漢等地區，假冒是「中國移動」的客戶服務人員，向中國民眾謊稱身分被冒用，欠繳龐大通話費，電話隨時會被斷話，騙得個人資料之後，又假冒是「武漢公安」、檢察官，宣稱民眾涉入刑事案件，如果不把存款將交出來「監管」，會被拘提入獄，毛嫌可以抽取10％的詐騙金額、其餘撥打電話的騙子，可抽取6％的詐騙金額，不過，他們異口同聲說，成立僅半個月，尚未「進帳賺到錢」就被查獲，警方依詐欺等罪嫌法辦。

毛嫌年僅29歲，不但是詐欺通緝犯，還是詐騙機房的「主管」。（記者張瑞楨翻攝）