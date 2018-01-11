冷到連人孔蓋也彈起罷工 2車輾過爆胎

2018-01-11 13:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕天氣冷到連人孔蓋也彈起罷工？低溫持續，新北市板橋環河西路5段傳出人孔蓋彈起翻落，因夜間視線不明，導致2車接連輾過，造成右半邊2輪全都爆胎，駕駛事後驚覺顛簸停車查看，赫見轎車輾過厚達8公分的人孔蓋；板橋警分局大觀派出所獲報，處理這宗非典型車禍時，也感到訝異，認為應是天冷造成地下管線壓力異常，氣體上衝讓上百公斤的人孔蓋彈起翻落，正釐清設置人孔蓋的單位與車主協調後續賠償事宜。

「砰！砰！」10日深夜近11時許，新北市板橋環河西路接連傳出爆胎聲響，前後駕駛的2車疑輾過不明物體後爆胎，2車駕駛發現爆胎，都緩緩停靠路邊，下車查看，赫見竟是人孔蓋彈起，而下方的人孔深不見底，如果是騎士經過，恐釀成傷亡，2人連忙報警。

大觀所警員獲報，趕往處理，發現上百公斤的人孔蓋爆開彈落，造成2車輾過也很意外，所幸是2台轎車、休旅車通過，如果是機車騎士掉落人孔，可能釀成傷亡。

警方說，目前正釐清是新北市政府水利局或是台電公司設置的人孔，將通知相關單位到場，並朝向公共危險及毀損案偵辦；其中一名遭波及的駕駛心有餘悸的說，當時以為如常行經人孔蓋，但開過後底盤傳出巨響，接著感覺到車身嚴重顛簸，停車查看發現輾過人孔蓋，還好他是開車經過，如果騎車可能會受重傷，甚至跌入下水道不測。