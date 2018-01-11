男姓友人騙投資損百萬？ 環球小姐陳映彤出庭控訴

2018-01-11 13:16

〔記者溫于德／台北報導〕台灣知名環球小姐陳映彤，指控男性友人誆騙投資、導致損失超過百萬，不但提起刑事詐欺告訴，也索賠損失512萬餘元。但據悉，檢方偵查後因無證據證明被告詐欺犯行，日前已做不起訴處分；至於民事部分，陳稍早親自現身法庭堅持索賠，但遭被告律師否認原告求償理由。

以選美皇后闖出名氣的陳女，2008年曾被報導，因受不了選美變質、遭受黑道恐嚇，以及主辦單位不停對外發布不利於她的假消息，選擇放棄后冠；近年則因投資眼光精準，買下北市信義區房產後，3年內翻漲1千萬元，羨煞不少投資者。

不過，陳女近期疑因誤信他人建議、導致投資虧損超過百萬元，因而向對方提起刑事詐欺告訴，民事則求償512萬6373元。

陳女稍早提到，刑事被告雖不起訴處分，但已聲請再議，此外，對方知情挨告後，已停用個人電子信箱，而所有單據均由被告持有；至於她持有可證明被告詐欺的Email，則已遭她刪除。被告律師隨後後否認詐欺一事，也強調，檢察官件調查後因無證據證明詐欺行為，已做出不起訴處分，加上原告親身參與投資過程，因此否認被告有詐欺情形，請求駁回原告訴訟。

法官聽畢雙方陳述後要求原告庭後應陳報聲請傳喚證人之地址，並補足相關證據，諭知農曆過年後再開。記者庭後欲採訪陳女，但低調的她拒絕訪拍，隨即離開法院。