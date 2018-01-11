印尼史上最大安毒走私 8台嫌遭求處死刑

去年台印聯手破獲印尼史上最大規模的安非他命走私案，共有8名台灣嫌犯被逮，昨8人全遭印尼檢方求處死刑。圖為嫌犯陳威全。（中央社）

2018-01-11 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕台、印尼警方去年7月合作破獲印尼史上最大的安非他命走私案，多名涉案台灣人遭印尼警方逮捕，還有1名台嫌因拒捕遭警方擊斃，昨（10日）被捕的8名台嫌出庭受審，檢方依相關法律求處死刑。

據《中央社》報導，台、印尼警方去年7月聯手破獲印尼國內史上最大安毒走私，逮捕8名台灣人，還有一名30歲的嫌犯林明輝駕車衝撞警方，遭警方開槍反擊，中槍送醫不治；當地地方法院昨開庭審理，檢察官亞邦（Abun Hasbullah）指出，根據印尼毒品防制法，這8名台嫌涉嫌散播並販售安非他命，求處死刑。

這8名涉嫌走私安毒的台灣人，分別為35歲的徐勇立、22歲的廖冠宇、21歲的陳威全，這三人在印尼負責接應，另外5名台嫌則是駕「WANDERLUST」（中譯流浪者）遊艇運毒，船上包含台灣籍蔡姓船長及孫姓、郭姓、孫姓、莊姓等5人遭逮。

據印尼往年毒品犯罪判例，涉及1公斤安非他命毒品走私者，被判處死刑機率高，這8名台籍嫌犯涉嫌走私高達1公噸的安毒，恐難逃一死；若這8嫌全遭判死，台灣毒犯在印尼被判死刑的人數增至19人，將再創新高。

安非他命在台灣屬二級毒品，在印尼屬一級毒品，攜帶入境會被判重刑，印尼重視打擊毒品，若毒販拒捕的話，可以直接射殺他們，目前有約40名台灣毒販被關在印尼。