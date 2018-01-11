神棍誆除魔7度性侵女大生 被重判拗「合意性交」

2018-01-11 12:16

〔記者楊國文／台北報導〕桃園35歲已婚男子黃睿平自稱有法力，可替人消災解厄，7度性侵年輕貌女的19歲女大生，導致他墮胎休學並送醫療養，上周被高等法院重判12年，高院今提訊黃召開延押庭，黃堅稱和被害人是男女朋友，乃「合意性交」，非性侵，並異想天開說他沒錢辦理交保，希望以每天向派出所報到、限制住居方式代替羈押，他將會「上訴到底」，訊後被還押。

高院指出，因黃始終否認犯行，不僅被重判，又沒錢辦理交保，依司法實務研判，恐有逃亡之虞，為將來審判能夠順利進行，擬將他延押。

判決指出，篤信鬼神的被害人母親，經人介紹，認識自稱法力高強的黃睿平（原名黃浩證），黃男聲稱她家遭人下咒，需作法驅邪，婦人竟信以為真，找他幫忙除魔。

2013年10月16日，黃男先在神壇升壇作法，之後再隨被害人母親、19歲女兒一起前往他們住處，指被害人家中的惡鬼法力太高強，掰稱年輕貌美的女兒是具有「法力之乩身」，需要她相助才能順利擊敗惡鬼。

被害人母親信以為真，留下黃男與被害女大生獨處，黃男聲稱她必須幫忙「開天眼」，不然全家都有生命危險，並以鬼神之說恐嚇她，她最後被說服，脫光衣物躺在沙發上，當晚黃男就在她身上畫符、再以手指連續性侵得逞。之後，黃男又以作法為名，在摩鐵、少女家中6度性侵她。