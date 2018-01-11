爬梯子偷窺女大學生 被逮佯稱要幫忙抓小偷

監視器拍下廖男搬運梯子的影像（記者吳昇儒翻攝）

2018-01-11 11:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名女大生獨自租屋在外，去年10月底發現防火巷有黑影閃過，本不以為意，結果12月22日又看見黑影，請房東調閱監視器畫面，結果拍到一名男子在窗外徘徊。26日該名男子再次現身，被警方逮個正著。該名廖姓男子被逮後，向警方宣稱是看到竊賊闖入，要幫忙抓賊才會進入。警訊後，認定廖男涉犯妨害秘密罪，將他函送法辦。

長相清秀的女大生向警方表示，監視器拍到16日廖男拿著梯子打開窗戶的畫面，隔了一天又有一名刺青男子也跟著進來看，房東立刻幫忙安裝鐵窗。

女大生的朋友也在知名的Dcard網站上po文，並將監視器畫面一併上傳，熱心的網友也肉搜出男子身分。

就讀大學的廖男偵訊時向警方宣稱，自己騎車經過該地，路過該處時發現有疑似竊嫌進入防火巷內，「好心」進入查看，看看竊賊有沒有進入女大生屋內，才會進去；對於另外一名偷窺男，則是完全不認識。

警方調查，廖男住在中正區，但戶籍地距離女大生的租屋處不到2百公尺，對於地理環境應該非常熟識，調閱監視器發現他手上有拿著手機對著屋內疑似作拍攝的動作。

警方指出，廖男行為已經涉犯妨害秘密罪，將依法將他函送法辦，若檢察官不予起訴，也將以違反社會秩序維護法將對廖男開罰，目前已全力追查刺青男子身分，保護被害女子安全。