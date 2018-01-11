北市去年車禍死亡65人創新低 機車仍是大宗

台北市交通事故死亡件數去年創20年以來新低。（記者黃建豪攝）

2018-01-11 11:51

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通局今天上午召開記者會，指出2017全年A1類（24小時內）交通事故死亡人數創20年以來新低，去年死亡人數65人，相較2016年的89人，減幅達近2成7，但分析事故死傷人數發現，肇事車種仍以自小客車最多，死亡車種最高仍是機車，行人次之。

交通局統計發現，2017年交通事故件數高達3萬7690件，其中2萬8773人受傷，65人在事故後24小時內死亡；若分析肇事車種，小客車佔29人、機車佔21人、大客車7人、大貨車3人及行人1人；因肇事死亡人數，則機車佔30人、行人28人、小客車3人、自行車3人及大貨車1人。並且，肇事因素中，酒駕事故僅佔案件約2％。

觀察年齡層則會發現，相較往年機車死亡族群，有7成以上集中於18歲到25歲年輕人；2017年機車死亡族群散步在18歲到25歲（5人）、40歲到49歲（7人）及50歲到59歲（5人）3個區間；行人則集中在65歲以上長者（20人）；汽車、自行車未呈現明顯集中。

對於事故下降原因，交通局表示，去年除檢討易肇事及死亡事故地點外，還有印製交通安全摺頁寄送到75歲以上年長者住處、針對18歲至25歲機車族群辦理大專院校座談會、執行機車移動式測速執法專案，於機車騎士易肇事路段及時段，加強編排移動式測速照相取締勤務等。

至於交通部統計交通事故傷亡人數標準，並非以A1類的24小時內死亡，而是以事故後30天內死亡作為標準。交通局也指出，2017年全年數據還在統計當中，但1月到10月30天內死亡118人，相較2015年的全年161年，仍是呈現下降。