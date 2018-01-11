分手談判破局 男刺死女友再自殘跳樓

2018-01-11 11:59

［記者楊政郡／台中報導］家住台中市豐原區廟東夜市內的58歲呂姓男子，疑因感情問題，與黎姓越籍女子談判分手，去年10月3日凌晨約2時在黎女住處刺死黎女後，伴屍5小時，清晨7時許在屍體旁自殘12刀然後從3樓跳下，送醫後救回一命，台中地檢署依殺人罪起訴。

起訴書指出，呂男與黎女（原越南籍，已取得台灣身分證）原是男女朋友，去年中呂男與黎女多次談判分手破裂，黎女與友人合夥經營小吃店，自己則在3樓自住，106年10月3日清晨1時，呂男再次到黎女住處找她談判，但他預藏2把尖刀，談判不成刺向黎女6刀當場死亡，而呂男在房內與屍體獨處5個小時，清晨7時許，呂男自殘12刀，分布在胸、肚，然後從3樓一躍而下，造成多處骨折及當場意識昏迷，被送往豐原醫院救治。

呂男坦承殺害黎女，但事發經過不願多談。而黎女的越南籍合夥人說，106年10月2日晚上呂男已來2次，質問死者為何不接他電話，並痛斥死者騙他，當天小吃店打烊後，黎女才說是兩人想分手，她要呂男好好談。

小吃店阮姓合夥人向警方表示，她與死者是越南同鄉，嫁來台灣都10多年。黎女之前婚姻生有1女兒，小孩現在住越南。她與黎女兩人合夥租下豐原區信義街的3樓透天厝，1樓開小吃店，3樓讓黎女居住。

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