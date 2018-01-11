買毒糾紛設局洗劫 4人被判刑

2018-01-11 11:42

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名曾姓男子前年4月間遭鄭姓男子等4人誘出，持槍挾持毆打洗劫身上金項鍊、現金財物後獲釋，高雄地院一審依結夥3人以上攜帶兇器強盜罪，判主嫌鄭吉祥7年8月、鍾冠文7年4月、曾郁麒4年、蔡仁正7年6月。皆可上訴。

判決指出，被告鄭吉祥因友人鍾冠文曾與曾姓被害人有毒品買賣糾紛，鄭男於105年4 月26日凌晨提議共同強盜曾男財物，攜帶槍彈駕車叫鍾男誘出曾姓被害人到鳳山區南正一路與五甲二路超商前會面，另從屏東縣萬丹鄉搭載曾郁麒助陣犯案。

未料，曾姓被害人被誘出進入犯嫌等人車內，鄭、鍾多次暗示，曾郁麒卻不願出手奪取曾男財物，只好作罷，並放任曾男離去。

鄭男為此怒斥曾郁麒為何不敢動手，遂又指示鍾冠文聯絡其友人蔡仁正（綽號「大支」，前來共同強盜曾男，且指示蔡要將「傢伙 」（台語）帶出來，並揚言要蔡表演給曾郁麒看。

105年4月26日凌晨3 許，曾姓被害人被誘出相約在某超商前見面，鍾冠文再駕車搭載鄭、曾、蔡3同夥至超商外等候，同日凌晨3時10分許，曾姓被害人進入車內，鍾冠文旋即發動車輛離去。

車輛行進間，坐在曾男右側的蔡仁正隨即持槍頂住曾的腰際，另坐於後座右側位置之曾郁麒同時出手奪取曾男頸上黃金項鍊（價值7萬元），期間被害人一度與曾郁麒、蔡仁正於車內發生拉扯，遭蔡仁正持槍揮擊臉部，致曾男右眼眶鈍挫傷併瘀腫、右眼球鈍傷，坐於前方副駕駛座之鄭吉祥另自腳踏墊取出槍、彈，轉頭指向姓被害人，示意他不得再亂動，曾男不敢抗拒，任由蔡仁正、曾郁麒取其身上側背包（內有現金5000元、三星牌手機、鑰匙、手機充電器2個、洗手的東西、洗面乳、吸油面紙等物）後下車，被告等人再朋分花用強盜之財物。案經曾姓被害人向林園分局報案，經高雄地檢署偵查起訴。