包庇賣過期藥業者 桃市2前衛生局副局長圖利被訴

2018-01-11 11:40

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市政府衛生局2位前副局長47歲的陳世璋及59歲的許景鑫，涉嫌違法圖利藥局「銷單」，使因陳列並販售過期藥物被裁罰3萬元的業者，免受裁罰。今桃園地檢署偵結，認2人身為主管機關副首長，卻濫用職權違反法令，圖得他人不法利益，依貪污治罪條例第6條第1項第4款圖利罪嫌，將2人提起公訴。

桃檢指出，桃園市衛生局於2015年9月18日查獲某藥局違法陳列9瓶已超過保存期限16個月的感冒藥品，並有多次銷售該逾期藥品紀錄，違反藥事法的事證明確，依桃園市政府衛生局訂頒的「違規事件裁罰基準表」規定，應裁罰3萬元以上，2000萬元以下罰鍰，且並無「行政指導」之裁量空間。

桃檢表示，該藥局負責人得知受罰後，輾轉透過關係，向時任衛生局副局長的陳世璋關說，陳世璋與許景鑫商討後，雖明知違法陳列逾保存期限藥品須裁罰3萬元，且知當時另有4間藥局被衛生局查獲違法陳列逾保存期限藥品案件，都依規裁罰3萬元，按理該違法藥局違規案件也應相同處理。

桃檢說，但許景鑫數度退回違法藥局裁罰案，並親筆書寫「請檢討為行政指導」，陳世璋也明確指示不予裁罰，使該案經許景鑫核章決行後，僅以行政指導結案，違法藥局因而免受裁罰3萬元，直至2016年底，因衛生局另發覺該案於法不合，於2017年4月才改以裁罰3萬元。

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