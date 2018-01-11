下藥性侵韓女 色運將二審改依加重強制性交罪判7年4月

涉嫌下藥性侵韓女遭押的計程車司機詹侑儒（中），今改依加重強制性交罪判7年4月，毒品罪部份因罪證不足判無罪；可上訴。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-01-11 11:02

〔記者楊國文／台北報導〕3名韓女去年1月來台包車旅遊，色運將詹侑儒竟在乳酸飲料中下安眠藥，假好心送給3女飲用，再趁其中2女昏睡期間，性侵其中1女，一審依加重強制猥褻等罪、欺瞞施用三級毒品罪重判11年，高等法院認定詹男乃性侵犯行，非僅猥褻，並痛斥詹男利用計程車犯案，今改依加重強制性交罪判7年4月，毒品罪部份因罪證不足判無罪；可上訴。

在押中的詹侑儒今放棄出庭聆判，無法得知他對判決看法。

士林地檢署起訴指出，41歲的詹男曾患有精神疾病，從醫院領取含有FM2成分的安眠藥，去年1月12日載3韓女出遊，白天至九份、金瓜石等地旅遊，他在金瓜石黃金博物館停車場內等待時，以打火機將安眠藥磨碎，摻入乳酸飲料中，3女返車後拿給她們喝。

2女不疑有他喝下，1女則因覺得苦沒喝，詹男開車抵達士林夜市後，清醒的女子因叫不醒另外2女，只好獨自下車逛夜市，詹男隨後竟把2女載往偏僻處，以手指性侵其中1女得逞。

3女當晚返回旅店，喝下詹男飲料的2女仍持續昏睡到隔天下午，好不容易清醒，遭性侵的被害人隱約想起遭詹男脫絲襪指侵，隨即到超商買同款飲料試喝，發現根本沒苦味，才驚覺被下藥，趕緊報警。

詹男供稱當時剛好有其他有人傳A片，他看完後先在駕駛座手淫，但還是忍不住情慾，才會到後座偷摸女子下體，但堅決否認指侵，但因韓女陰道內確實採集到詹男DNA，檢方不採信辯詞，起訴並求刑15年。一審依加重強制猥褻等罪、欺瞞施用三級毒品罪判11年徒刑。

案件爆發後，多名曾搭乘詹男計程車的韓國女遊客，也紛紛向韓國警方報案，聲稱自己也有類似經歷，但因資料還不齊全，檢仍另案偵辦中。