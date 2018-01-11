低價芥花油混充橄欖油 福懋油脂遭罰百萬、5人判刑

福懋油脂公司混油案，台中地院宣判，5人依詐欺罪判處6至10月，得易科罰金，福懋公司則罰款100萬元。（資料照）

2018-01-11 10:13

［記者楊政郡／台中報導］福懋油脂公司混油案，該公司前油脂處長林立中等5人為降低成本，在「福懋漢氏原味橄欖油」、「益康橄欖油」等6款市售橄欖油，強調百分百純度，實際上添加20％至50％不等低價芥花油，5年多來總銷售金額1億多元。台中地院法官說，他們只是低價油冒充高價油，還比回收地溝油、回鍋油、過期油等給人吃還好一點，依詐欺罪判處6至10月，得易科罰金，福懋公司則罰款100萬元。

判決書指出，福懋前油脂處長林立中（51歲）為降低製造橄欖油成本，96年間起在「益康橄欖油」、「福懋漢氏原味橄欖油」、「福懋漢氏橄欖油」、「聖麥克特級橄欖油」、「聖麥克橄欖油」、「芙倫斯橄欖油」等6款強調百分百純橄欖油，指示下屬另添加20％至50％不等較低價的芥花油。至102年間被查獲上述6種市售橄欖油，總銷售金額逾億元。

檢警調查，純橄欖油每公斤約90元，純芥花油每公斤僅50元以下，檢方認定林立中、時任廠長杜永光、研發處副理丁樑泉、銷品課副課長張曉君及生產部副課長陳俊憲等5人，涉詐欺、妨害農工商罪及違反食品衛生管理法，判處6月至10月徒刑，得易科罰金，而福懋公司偵查期間主動提出犯罪所得1億多元給中市府消保官，以彌補消費者，法官判處罰款100萬元。

法官表示，該案犯罪時間5年多，影響層面廣，但所使用芥花油，僅係較低價並非對人體有害之地溝油、回鍋油、過期油等，且被告等坦承犯行，並與被害人達成和解，不給予緩刑，以示對食品業者警惕。