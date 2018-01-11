獨家》免費愛心早餐做錯 婦怒摔餐點還告店員

2018-01-11 00:00

〔記者王捷／台南報導〕小明（化名）在弱勢家庭出身，從小讓阿姨帶大，受到社福機構照顧，每天早上都可以到早餐店點一份35元免費餐點，某天，明姨打電話點了火腿蛋，店員卻幫她做成焙根蛋吐司，讓明姨很不高興，疑在櫃台摔吐司，要求店員重作，事後店員向機構反映明姨的態度不好，明姨得知後覺得自尊受辱，對店員提告妨害名譽。

社福機構說，小明目前讀國中，父親因吸毒被關、母親則離家，生活全靠阿姨當清潔工過活，明姨月收入只有約2萬多元，不只要養小明，還要負擔自己父母的生活開銷，但明姨沒有因此對小明苛刻，反而很寵他，把最好的給小明，並鼓勵他要好好讀書，以後才能出人頭地。

雖然小明課業表現很好，還拿到獎學金，卻遭到同學霸凌，讓他得到憂鬱症，社福人員指出，明姨為了討回公道，疑似對班上同學、家長提告，也讓自己變得更敏感，很容易表現負面情緒，可能因此衍生對早餐店員提告一事。

據了解，社福機構與配合的愛心店家合作，每個月都會給受補助的家庭一本早餐券，一張是35元，如果低於35元不會抵現，高於35元則是補差額，明姊則是在一年前接受早餐店的愛心早餐，疑似擔心用抵用券遭到異樣眼光，都會先打電話到早餐店訂餐。

去年底，明姨打電話向早餐訂一份火腿蛋，但店員以為她點的是焙根蛋吐司，明姨取餐時發現不對，疑似將早餐摔在櫃檯，聲稱店員做錯了，要求重做。

另名資深的店員聽到吵鬧聲，從廚房出來，看見明姨與店員有糾紛，就做了一份給明姨，同時也跟她說，店家也是為了替社會貢獻才提供愛心餐，態度沒必要不好，事後也向社福機構反映。

沒想到社福機構轉述給明姨時，明姨認為自己名譽受辱，對店員提告妨害名譽，並向社福單位抱怨，拿愛心餐的一年多來，店家態度也很不好，她沒有摔早餐，是店員摔她的早餐。

不過，店員也對社福機構說了一樣的說詞，認為明姨拿愛心餐的一年多來，態度都不好，至於有沒有摔早餐，只有一名店員看到。

社福機構指出，機構很感謝外界的幫忙，弱勢家庭真的很需要這份愛心餐，希望大家能多一點溝通，警方指出，目前雙方已經做完筆錄函送地檢署，至於細節不便透露。

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