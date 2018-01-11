獨家》小提琴狼師逼親妹妹口交 6歲女學生也受害

2018-01-11 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕小提琴教師阿偉（化名）在親妹妹6歲時，竟強逼口交還口爆射精，當上小琴提教師後，又在音樂工作室內性侵6歲女學生，且性侵時間長達2年之久，新竹檢方依姦淫幼女罪與加重強制猥褻罪嫌提起公訴。

檢方調查，阿偉在89年間於住處，對年僅6歲的妹妹強迫口交，之後並噴出精液「口爆」，93年間不顧妹妹用手推開、掙扎反抗，用手強行伸進衣服與內褲，觸摸與揉胸部與下體，幾個月後又用手強行抓住妹妹手臂，握住自己的陰莖手淫。

之後阿偉成為小提琴教師，並於100年起開始在工作室教導學童小美（化名）學小提琴。101年間阿偉在工作室內，強脫6歲的小美內褲，強制性交得逞，102年再度性侵得逞一次，事後性侵時又強行要小美口爆。還開車載小美到郊區，在車上要求小美舔他下體，並口交得逞。直到去年小美才將此事告知母親，具狀向檢方提起告訴。

阿偉妹妹指控，她是到高中2年級因心中一直有遭哥哥性侵的陰影，才前往學校輔導室接受輔導，且曾向親人吐露過此事。

小美則說「那回憶有夠慘、超噁心的」、「有一次老師在他的車上，把褲扣子拿掉，把拉鍊拉掉把香菇拿出來，叫我用嘴巴含著」、「有一次他在小提琴工作坊，把褲子脫掉然後把香菇拿出來，放到我的妹妹裡面。」檢方依姦淫幼女罪與加重強制猥褻罪嫌將阿偉提起公訴。