1/10 大福彩、今彩539頭獎摃龜 大福獎開出1注

2018-01-10 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月10日）開獎的第107000003期大福彩，頭獎摃龜，大福獎開出1注，可得500萬元；第107000009期今彩539，頭獎摃龜。

第107000003期大福彩中獎號碼為：「01、03、20、22、24、30、33，特別號27」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共90注獲得，每注可得4000元；肆獎共1819注獲得，每注可得400元；普獎共1萬3547注獲得，每注可得200元；大福獎1注獲得，可得500萬元；小福獎共7注獲得，每注可得10萬元。

第107000009期今彩539中獎號碼為「02、06、07、13、32」，頭獎摃龜；貳獎共131 注獲得，每注可得2萬元；參獎共5800注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8911注獲得，每注可得50元。

第107000009期39樂合彩中獎號碼為「02、06、07、13、32」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共70注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4134注中獎，每注可得1125元。

第107000009期3星彩中獎號碼為「323」，正彩共55注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000009期4星彩中獎號碼為「9669」，正彩共15注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」