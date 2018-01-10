610水患致桃源區受災 原判國賠588萬二審逆轉免賠

桃源區復興里民宅被沖走前。（記者王榮祥翻攝）

2018-01-10 23:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕101年610水患造成高雄桃源區復興里下部落成災，當地原住民災戶認為土石從「拉庫斯溪」護岸缺口沖刷，造成房屋、土地流失，48人提告要求國賠，雄院判11人獲賠588萬5千多元損失，市府和災戶都上訴二審，法官認同拉庫斯溪屬於野溪，不適用國賠，也認定市府施作護岸查無過失，今午改判免賠，仍可上訴。

復興里下部落自救會對判決無法接受，表示待收到判決書後，一定會上訴到底，自救會強烈主張因護岸被打掉又未搶修，應屬人為疏失，對二審判決結果表示無法接受。

高雄高分院指出，水保局台南分局是拉庫斯溪的管理機關，因此溪屬於野溪一部分，並非國家設置，也沒有開放民眾使用，認定不符合「國賠法」對象與規範，沒有證據指其怠惰或不法，此外市府水利局施作的護岸在豪雨侵襲時尚未完工，因當時驗收不符設計規範，已委託廠商重作，否則會被沖毀潰堤，故也認定水利局官員無過失。

受災戶原提國賠求償3400萬，一審判水保局台南分局、高市府水利局，應連帶賠償財物損失杜金葉90萬元、杜榮華93萬5100元，及田德義等9名人各45萬元，但駁回每人20萬精神慰撫金，雙方都不接受，同提上訴二審，高雄高分院撤銷原判，改判免賠，全案仍可上訴。