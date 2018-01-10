另類一字千金！罵個臭字 退休女師判賠一萬

2018-01-10 22:05

〔記者王俊忠／台南報導〕真是禍從口出！1名住在台南市南區某住宅社區的退休女教師擔任社區管委會主委，她被控與1名警眷女住戶發生爭執時，公然對警眷脫口說出「你們家名字很臭」，警眷告女主委公然侮辱，民事一審判女主委要賠1萬元精神慰撫金給警眷住戶。刑事部分，一審也判女主委犯公然侮辱罪、須繳5000元罰金給國家確定。

警眷主張，104年10月12日晚間7點半，她在社區管理室前想請女主委把社區加入保全的50戶住戶同意書給她看，因為主委到家裡欲催討停車費，她心想「並無欠繳紀錄」，怎會如此？談論過程中，主委說詞不一，又用「你們家很特別，你們家的名字很臭」等語公然侮辱家人，全家人都感到莫大侮辱與難堪；女主委還說想要道歉，等下輩子吧！這也讓她擔任警察的丈夫受到警局長官調查，同樣覺得恥辱與難堪。

這位警眷認為，女主委是退休老師，在犯後竟不知知恥近乎勇的道理、毫無悔意，還在法庭上變本加厲狡辯，因為被對方罵名字臭，害全家人出門受到鄰居異樣眼光，這種「言語殺人」使他們全家人都很痛苦、覺得丟臉，要向退休老師求償及要求道歉。

開庭時，女主委對被檢方聲請簡易判刑的犯罪事實並不爭執，但否認對方其他指控。民事庭法官認為女主委在公開場合對原告說「你們家名字很臭」，足以貶損原告在社會上的評價或地位，使原告感到難堪，是故意不法侵害原告的名譽權，審酌女主委是退休女教師；警眷是家庭主婦等雙方條件，判女主委應賠1萬元給警眷住戶，此案還可上訴。