破案有如神助！遭盜請國寶神像 21日到學甲分局做客2天

2018-01-10 21:58

〔記者楊金城／台南報導〕眾神來護持，到警局做客！北門南鯤鯓代天府、六甲赤山龍湖巖合計4尊神像遭許姓男子詐欺盜請案，因破案有如神助，學甲警分局於是想迎請4尊神像到局裡表示感謝，獲得聖筊應允，1月21、22日到學甲分局做客兩天。

而學甲慈濟宮的保生大帝也在信眾請示下，同意屆時移駕學甲分局與4神尊作伴，略盡「地主之誼」，也讓這起「在神尊頭上動土」的案件畫下圓滿結局。

南鯤鯓廟的「開基鹿港池王」、「開基八三王」、赤山龍湖巖「騎哮媽」、「開基老三媽」等4尊300年以上的國寶級神像，去年12月初遭許男盜請走，下落不明，學甲、麻豆警分局、台南市刑大組成「護神專案」全力偵辦，12天後，在去年12月22日一舉破案，4座神尊全數尋回。

案件備受全國矚目，學甲警方辦案壓力大，除了發揮科技辦案技巧，承辦刑警還說，冥冥之中似乎有股無形的力量指引辦案。

破案前，南鯤鯓廟神明即降示說：「神尊在桃園、新北」、「頭被錠布綑綁於不見天之處」、「神尊會平安無事且在10餘日內平安返廟」。

辦案人員起初半信半疑，但破案後都逐一獲得印證；學甲分局長楊青垂使用3年的陶製筆筒，也在破案前2天突然無故爆裂，嚇得工友連忙向分局長解釋不是他弄破的，而南鯤鯓廟表示這是暗指破案在即。

去年12月22日，辦案刑警在新北市埋伏時，捨近求遠到一家超商買提神飲料，竟發現當超商店員的許男就在眼前，許男被逮時竟說：「前一晚，南鯤鯓廟李王托夢說警察來了」，讓承辦的資深刑警個個直呼神奇。

「舉頭三尺有神明；人在做、天在看」，分局和神尊「因厄結緣」，為感謝神明助力，因此發起迎請4座神尊來分局做客，祈求在神威庇佑下，工作順利、出入平安、家人身體健康，也沒想到擲筊請示神駕時，4尊神明都答應。