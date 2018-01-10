撞死人還跟死人要紅包？ 調解委員看盡社會百態

2018-01-10 21:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一樣米養百樣人，南市調解委員施義修扮和事佬之餘，也看盡社會百態，有人放下千斤重，也有人擺爛至極，甚至曾有「撞死人竟還跟死人要紅包」，簡直就是電視劇霹靂火情節現實版上演。

南市區公所調解案件以車禍糾紛占8、9成最多，主要是賠償金額的爭執。施義修當了多年「公道伯」協調疑難雜症，他總能婉勸當事雙方「沒人想要意外發生，只要不是報仇都好談」，半帶詼諧先化解對立氣氛才易進行和解。

但也不乏特殊情況，曾有年高9旬老伯伯騎機車與另位機車騎士相撞，車禍肇事鑑責結果，老伯伯肇責成份較大，可是他傷重死亡，雖然可依強制險獲賠2百萬元，機車騎士獲賠17萬元，但機車騎士家屬當場執意要求再給紅包「過運」（意即去霉運），讓施義修大感不可思議說「你在講什麼話」「撞死人還要跟死人要紅包！」對方才語休。

另有年輕學生機車相撞案例，肇責3成較輕的甲方，可依強制險與第3責任險，付給肇責較重的乙方7萬元，照理說乙方應負擔更多，可是他喊窮沒錢付，甲方退一步只要求1萬元醫療費。

施義修表示，原本好不容易喬好，強制險是法律規定，仍可請求強制險基金先代墊支付1萬元，和解書都寫好了，乙方竟又反悔說強制險投保逾期，拒絕和解，讓他按捺不住情緒氣到撕破和解書、罵對方「你吃人夠夠」，協調不成立。可是沒幾天，甲方家屬來說「算了吧，不想讓孩子再上法庭壓力」簽下和解書，結果肇責重的人拿到7萬元，肇責輕的一毛錢也未獲賠不想再追究。

也有大學任教老師找「專業顧問」出面，醫藥費要求1萬餘元，工作損失竟要求20萬元、精神撫慰70萬元，不符常情原則，他不客氣提出糾正，卻被投訴市府指他偏袒另一方。

施義修直言，糾紛案例五花八門，「無關教育程度高低，個人品德修養罷了」。