冷死了？ 新市、善化一天走2人

2018-01-10 21:18

〔記者黃文瑜／台南報導〕實在太冷！這波寒流造成全台多人不幸身亡，台南善化警分局的轄區內今天（10日）疑有2人在住家冷死，被發現時都已沒有呼吸心跳，警方獲報到2人家中採證，初步判定為天氣寒冷引起身體不適暴斃，至於真正死因，仍待檢察官相驗。

新市區的54歲趙姓男子與善化區的93歲蘇姓老婦，今天早上被家人發現分別趴在地上與躺在床上。

趙姓男子領有重度殘障手冊，平日獨居沒有結婚，但親人住在對面，大哥起床許久卻不見弟弟身影，查覺有異，立刻到弟弟的房內查看，不料卻見弟弟趴在客廳地上，動也不動，叫他也沒反應，趕緊報案。趙男身上沒有外傷，屋內也沒有打鬥痕跡，平日交友單純，也沒留遺書，警方研判是身體不適，第一時間沒被發現，而造成死亡。

平日獨居的蘇姓老婦，兒子在台北工作，女兒則住附近，今天清晨女兒回老家看母親，原本還見到媽媽起床上廁所，但不久後到房間要叫母親起床吃飯，卻完全沒反應，才發現母親已經死亡，向警方報案，研判老婦年歲已大，加上天氣寒冷，可能因此而造成身體不適死亡。

奇美醫院急診醫學部醫師雷榮春提醒，天氣冷建議非必要不出門，連日來多就醫者多為心血管疾病患者、氣喘患者都很容易不適，因此早出晚歸、大夜班、農漁牧、有晨運習慣民眾、老人、心血管疾病患者，特殊疾病者一定要特別注意保暖，另外若上呼吸道感染者，有48小時食慾不振的問題，也一定要到醫院就醫。