毒品糾紛撞死買家波及無辜路人 傷害致死判刑

駕駛賓士的男子劉俊弘，撞死騎機車的男子潘冠宇，劉 嫌等人在警訊時說溜嘴，指「手機裡有一小包（毒品） 」，警方疑因毒品交易引發殺機。（記者吳仁捷翻攝）

2018-01-10 22:00

〔記者王定傳／新北報導〕男子劉俊弘開老爸的賓士車，載友人陳世中及陳的女友程慧甄赴毒品交易，因起爭執開車將潘姓買家撞倒輾斃，還波及無辜的張姓機車騎士，造成2死慘劇，3人被依殺人罪起訴；新北地院合議庭認為，3人並無殺人犯意，改依過失及傷害致死罪，判陳男9年、劉男8年8月、程女8年2月徒刑。

2017年7月，陳世中與潘男約在新北市樹林區毒品交易，要求不知情的劉男陪同，見面後，買家要求出示毒品，陳男說要看現金，實際上一個是拿食鹽充當安非他命、一個拿偽鈔，各懷鬼胎。

雙方談不攏起爭執，潘男掏出玩具槍射擊，陳男與女友躲進汽車，由劉男開車在市區道路以70、80公里時速追逐，追到環漢路5段時，潘男為求脫身，騎到對向車道，劉男也逆向追入，陳、程2人還大喊：「撞他、撞他」，劉男竟真撞擊潘男機車、又發生爆胎將潘男輾過。

不僅如此，張姓騎士也被失控的賓士車撞擊彈飛，送醫不治；檢方認為3人逆向行駛使張男閃避不及，且潘男高速騎機車，若遭撞可能死亡，仍加速撞擊，依殺人罪起訴。

合議庭認為，3人與潘男無深仇大恨，追逐期間，有許多數百公尺的筆直路段，有多次機會可趕上機車，若真要殺人，不必等到逆向時才追撞，也不用在後尾隨10多分鐘，大可直接加速撞擊，但勘驗畫面並無加速情形。

雖陳與女友曾喊：「撞他、撞他」，合議庭仍認為，這與「撞死他、給他死」欲剝奪生命言詞不同，況3人案發後留在現場，加上潘男機車結構完整，判定是因碰撞後爆胎失控所致，此部份構成傷害致死罪。

合議庭另認為，3人不認識張姓騎士，當時正專注追逐潘男，沒注意到被害人已從左前方慢車道迎面而來，何況撞擊幾乎同時發生，無法證明3人逆向行為，就是希望張男死亡，僅構成過失致死，斥責3人危害社會治安，從重依傷害致死判刑；可上訴。