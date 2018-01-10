毒男懷疑女友劈腿 竟剝衣燒髮嚴刑拷打

2018-01-10 15:12

［記者黃捷／台北報導］32歲許姓男子因吸食安非他命被判刑，服刑期間懷疑黃姓女友與柯姓友人有一腿，去年4月出獄後，竟嚴刑拷打黃女，甚至持瓦斯罐、美工刀燒剪黃女的頭髮。黃女事後雖撤回傷害告訴，但許男另涉妨害自由，屬於非告訴乃論罪，士林地檢署仍將他起訴。

據了解，許男2010年間曾因吸毒，遭法院裁定觀察勒戒，之後陸續再犯被判刑數次，卻仍不悔改，2015年11月間再度吸食安非他命，事後在北市大同區遇警攔查，身上的毒品當場被起獲，後經檢方起訴，士林地院依毒品罪判刑5月確定。

起訴指出，許男去年出獄後，從一些蛛絲馬跡推斷黃女在他服刑期間，疑似與柯男有不正常關係，不僅徒手毆打，還強行撕破、脫光黃女衣服，再持瓦斯罐、美工刀燒剪黃女的頭髮。

許男並打電話通知柯男到場質問，又當著柯男的面，持鐵製掃把狂毆黃女，導致黃女頭、臉及手腳有多處挫傷。許男拷打過後帶著黃女到醫院就診，黃女為脫離許男控制，趁隙報警求救，警方趕抵救援才脫困。

警方移送許男後，黃女改變主意不願追究，向檢察官表示要撤告，但黃女僅能撤回傷害告訴，許男拷打另涉犯妨害自由罪，屬於非告訴乃論罪，檢方偵結仍將許男起訴。

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