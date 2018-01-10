驚險一瞬間！寒流來了 彰化和美號誌桿竟然「不支倒地」

彰化和美線東路、彰新路口的號誌桿「腰折」在北上車道。（記者劉曉欣翻攝）

2018-01-10 13:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕蛤？寒流來了，連號誌桿也敗給了北風，整個「腰折」倒地！

彰化縣和美鎮彰新路、線東路口，今天上午10點半左右，竟然傳出位於線東路分隔島上的號誌燈突然「腰折」倒地，直個號誌桿就垂在北上車道，讓全部人車全都嚇出一身冷汗，直呼「真是福大命大」！萬一掉下來砸到人車，後果不堪設想。

和美警分局第五組組長楊士漢表示，當時線東路的號誌是綠燈，線東路北上內側車道有兩部車輛，在停止線後方等左轉燈號，外側車道則陸續通過路口，當號誌桿折斷的瞬間，北上外側車道剛好都沒有車輛，所有人車都平安。

警方獲報後，馬上派員警到場警戒並指揮交通，縣警局交通隊號誌室與維修廠商已排除路中號誌桿，也通知縣府工務處承辨人現場，目前已向廠商調用備品中，預計下午能夠修復。

楊士漢強調，因為彰新路與線東路口車流量大，更是銜接國道一號、國道三號的重要聯絡道路，因此將規劃警力在路口交通疏導，編排到晚上8時，維護行車安全。

至於為何號誌桿會「腰折」，楊士漢表示，調閱路口監視器，並未發現任何異狀，排除人為因素，懷疑是因為自然風力關係，加上老舊損壞原因。

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