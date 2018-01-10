北埔鄉長50萬元交保 檢方續查金流

2018-01-10 13:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署偵辦北埔鄉公所工程弊案，檢方複訊到今天凌晨，諭令鄉長姜良明50萬元交保、限制住居，主祕劉紅基20萬元交保、限制住居，湯姓廠商40萬元交保、限制住居，黃姓廠商15萬元交保、限制住居，葉姓廠商10萬元交保，辦案過程中還發現一名涉嫌販毒的湯姓女子則聲押，其餘人員均請回。

檢調廉專案小組懷疑姜良明與鄉公所員工涉嫌以圍標、洩漏底價、不實驗收等方式圖利廠商。新竹地檢署檢察官廖啟村9日指揮廉政署、調查局兵分13路搜索北埔鄉公所等處，當場在姜良明住處搜出70萬元現金，懷疑姜良明的謝姓小三是白手套。

姜良明在偵訊過程中全盤否認，對於檢調廉所有指控均不承認，然而檢方認為，姜良明身為一鄉之長，如果說對於自己公所內的招標案都還推說不知情，那豈不是顯得太不可思議？由於檢調初步查獲的證據都對姜良明相當不利，因此檢方最後以他涉嫌貪污情節重大，諭令50萬元交保並限制住居。

至於謝姓小三部分也避重就輕，檢方表示本案才剛查扣相關工程卷宗與資料，將會一一過濾釐清，最重要的是將會深入調查相關被告的金流，屆時案情將更清楚。

檢調廉在監控涉嫌行賄的湯姓廠商時，意外發現湯男的姐姐居然涉及販賣毒品，9日收網行動中也一併將湯女逮捕，並聲請羈押。