指司法院「同婚釋憲無效」護家盟提告失利

2018-01-10 13:31

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院大法官去年5月做出釋字第748號解釋，闡明禁止同婚已違憲，引發愛護家庭大聯盟（護家盟）不滿，怒斥聲請釋憲不合程序，司法院卻違法受理，日前至台北高等行政法院提告，要求撤銷748號解釋。北高行指出，大法官行使的是「司法權」，不是「行政權」，行政法院無從審理，10日裁定駁回告訴。

護家盟認為，台北市政府聲請同婚釋憲，過程不合程序，應不受理，但司法院大法官會議卻違反司法院大法官審理案件法第5條第3項規定，予以受理；另行政院函請司法院釋憲，已「逾越權限或濫用權力之行政處分」，亦應屬違法。

護家盟主張，司法院受理釋憲的行政或準備程序皆違法，之後的釋憲過程與內容，均應屬無效，要求北高行裁定「釋字第748號釋憲處分無效」及「撤銷訴訟」。

北高行指出，釋字第748號是同志祁家威102年向北市萬華區戶政事務所申請結婚登記被拒，用盡審級救濟途徑後，於104年8月向被告聲請解釋，主張民法第972條、第973條、第980條及第982條規定，限制同性結婚，有牴觸憲法之疑義；另一聲請人北市府則於104年11月聲請解釋，主張民法婚姻章規定違憲。

司法院將兩案併案審理，106年5月24日公布748號解釋，對此，北高行認為，這是司法院大法官依憲法第78條規定行使釋憲權，為司法權之行使，非行政處分，相關爭訟已非行政法院權限，北高行無審判權，護家盟提告不合法，裁定駁回。全案可抗告。