寒夜警車拖回收車？ 原來是暖警幫愛狗爺爺...

章員騎車替爺爺載拖車。（記者許國楨翻攝）

2018-01-10 13:21

〔記者許國楨／台中報導〕九旬高齡的蕭姓爺爺非常愛狗，每週日都會騎車拖著一大車看板到綠園道推廣認養流浪狗，當天晚上活動結束返家途中機車突然拋錨無助呆站路旁，有熱心民眾行經見狀報警與附近住戶七手八腳卸下拖車後，由警方一人騎車拖回收車，一人載著爺爺返家，讓寒冷的夜晚添加了不少感人的溫度。

警方指出，蕭爺爺本月七日深夜活動結束後返家路上，拖著一大堆推廣認養流浪狗看板的機車突然故障，一個人呆站路旁不知如何是好，騎車行經的劉姓女市民見狀上前關心，擔心爺爺可能迷路向警方求援，此時剛好在附近機巡的第二分局立人派出所所長林添宏、警員章日豪獲報趕往了解，但爺爺不僅重聽，特殊的口音更是讓大家聽了「霧煞煞」。

只見爺爺不停踩發機車，警方猜測爺爺應該是車子故障無法返家決定要載他回家，但這一大堆看板、雜物也不能就這樣丟在路邊，最後大夥兒決定一起幫爺爺將拖車卸下，沒想到這才是最棘手的問題，因機車緊緊鎖著這一車物品，警方只好到附近住家借了扳手嘗試。

但因螺絲零件早就生鏽，拆卸過程困難重重，附近住戶看到後紛紛上前協助，有人幫忙用工具拆螺絲，有人幫忙打燈照光，還有人幫忙撐傘替爺爺擋雨，在警察與熱心民眾合力下花費近20分鐘才卸下拖車，但考量警用機車的塑膠材質不易吊掛，因此商借劉女機車鎖上拖車，由章員載拖車，林員則載爺爺慢慢騎回約3公里遠外的住處，警民的熱心溫暖了這個寒夜。