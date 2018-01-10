稅官通納保官、怎麼保護納稅人？學者專家批財政部打假球

2018-01-10 13:15

〔記者項程鎮／台北報導〕學者專家今天上午在立法院公聽會指出，「納稅者權利保護法」立法目的要保障納稅者，但法條明顯像是在保護「課稅機關」，不但納保官由中階稅官轉任，納保法爭議最大的第21條第4項還規定，民眾歷經數年甚至10年好不容易打贏稅務案行政訴訟後，還要再等15年，稅單才會自動撤銷，學者專家痛批非常不合理。

台灣財經刑法研究學會理事長、台大法律系退休教授陳志龍指出，稅法攸關人權，但財政部自我感覺良好，納保法規定設置納保官，卻是以薦任8職等以上的中階稅官做納保官，如何公正面對同事或長官多年來可能犯下的錯誤？形同打假球，網民怒斥這是「請鬼拿藥單」、「球員兼裁判」、「請狼牧羊」，財政部如繼續下去，會像以前的警總、被丟進歷史灰燼。

陳志龍認為，納保法應丟進垃圾桶，全部打掉重來，局部修改沒有用，應比照德國等歐洲國家，不應放在行政系統底下，應由立法院收回自管。

陳志龍表示，行政法院已腐敗到不成法院，解嚴後，行政獨立和司法獨立幾乎沒有，稅吏不該掌控一切，稅務單位應該法制化，但行政法院現在仍不是獨立的法院，還是戒嚴時期的法院，竟受到「指令拘束」，行政法院應有司法獨立觀念，不應受到財政部和稅務機關的指令和拘束，應該站在人民這邊、法律這邊。

中華人權協會理事長林天財律師認為，立院應函請司法院相關訴訟應在1到3年解決，如人民官司打贏了，核課期間和徵收期間應縮短為5年，應讓納保官對稅務機關違法核課處分有權撤銷。

前台南縣長蘇煥智指出，人民打稅務官司要繳費2分之1，才能打行政訴訟，這是違憲的，應納入納保法修正，應比照民事訴訟法的平等原則，過去人民打贏比例只有6%，非常低，行政法院法官應有評鑑淘汰制度，但去年的司改會議，是失敗的，應重新評鑑62位行政法院的稅務法官，他呼籲，納保官應比照公平會成為獨立機關成員，由總統提名、立法院行使同意權，納保官不用多、只要5席就好。

東吳大學法律學系教授、台灣稅法學會理事長葛克昌指出，行政法院對稅務機關違法課稅，只會在判決要求稅務機關重為適法處分，但哪有打輸官司者願意自己作出不利於自己的處分，因此應由行政法院自為判決才對；台灣財經刑法研究學會理事連福隆認為，人民的欠稅由法務部負責追稅，台灣10戶人家有9戶被法務部追稅，堂堂法務部成為討稅公司，形成憲法失能、行政失能窘況，應改進。

上午公聽會由立委蔡易餘、法稅改革聯盟合辦，律師界、法學界和政府機關皆派代表與會。