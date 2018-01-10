千萬中國低價仿冒品被抄 月淨利百萬男：臉都綠了

警方起出侵權市值超過千萬仿品。（記者許國楨攝）

2018-01-10 12:47

〔記者許國楨／台中報導〕蔡姓男子自中國低價訂購各式名牌仿冒精品，再透過網路拍賣平台以正品五折價格販售，月淨利起碼上看百萬，警方上週循線直搗其倉庫起出侵權市值超過千萬仿品，除依違反商標法移送外，因蔡男標榜是平行輸入真品讓消費者陷於錯誤訂購，再送一條刑責更重的詐欺罪，讓蔡男當場呆楞，臉都綠了。

警方調查，蔡男（25歲，有違反商標法前科）看準台灣人名牌迷思的市場大餅，去年起自中國大肆訂購各式名牌仿冒精品，存放在倉庫內，再聘僱分別26歲、24歲的蘇姓、林姓男子透過臉書、蝦皮、YAHOO拍賣平台，標榜是水貨或平行輸入的精品以正品五折價格販售。

因質感不差且與真品相似度極高，半年來已累積上千筆評價，吸引不少買家瀏覽進而購買，以ADIDAS仿冒服飾、包包為例，蔡男以100到300元不等價格進貨，再以一倍以上訂價販售，創造月營業額約200萬元，淨利上看百萬元的暴利。

保二總隊刑大偵二隊則是接獲民眾檢舉，上週持搜索票循線獲蔡男經營的精品網站，並在其承租位在台中市北屯區透天倉庫內，查扣CHANEL、Givenchy、GUCCI 、BURBERRY、LV皮包及配件、Calvin Klein、Kenzo、NIKE、ADIDAS各品牌服飾等1400多件仿冒精品，侵權市值超過一千萬元。

警方表示，以往查獲仿冒案件多以刑度一年以下的商標法移送，賣家往往以為只要跟求償的正品廠商和解即可，即便被查獲因貪圖暴利很快會重起爐灶，但此次蔡男標榜是平行輸入真品讓不知情消費者陷於錯誤訂購，已涉及刑度三年以下的詐欺罪，因此訊後全案依詐欺、違反商標法送辦。