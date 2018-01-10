新婚男偷吃生子通姦罪起訴 她不知已婚獲不起訴

2018-01-10 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕桃園有位33歲已婚張男，新婚未滿半年就在網路認識35歲陳女，佯稱自己單身，偷偷與陳女發生過3、4次性行為，陳女孩還懷孕生下1個孩子，張妻發現後氣得離婚並提告妨害家庭罪；最後檢方以通姦罪將張男起訴。

綜合媒體報導，張男於2016年4月結婚，同年中秋時節在社群網站臉書認識陳女，張男說因為「發現自己有點喜歡她」，才欺騙陳女未婚，並承認有與陳女在汽車旅館發生過3、4次性行為。

綜合媒體報導，張妻表示，自己直到網友告知疑似先生搞外遇，加上先生在過年期間搞消失，才會提告2人妨害家庭；陳女則提到，因為找不到人，打電話到張男家後，透過張母告知兒子已婚，才曉得自己變成小三。

陳女到案後辯稱，並沒有妨害家庭，與張男認識後曾一起去唱歌、喝酒，當時與朋友們，都曾詢問他（張男）是否有女友，但均回答說「沒有」。但承認有與張男於住家、汽車旅館等地發生過多次性行為，因此導致懷孕。

陳女又說，張母告知張男已婚後，就沒有再和他聯絡與發生性行為，一直到2017年3月張男透過朋友找到她，還出示身分證證明已離婚，2人才會復合，並在同年7月生孩子。

桃園地檢署今偵結，認為張男在婚姻存續期間與他人發生性關係，以通姦罪將他起訴，而陳女經張男、張母的陳述後，無法證明她事先知道張男已婚事實，予以不起訴處分。