毒犯剛假釋就撞警車 檢方指能單腳站立30秒不起訴

2018-01-10 12:37

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮吳姓男子，吸食1級毒品海洛英及2級毒品安非他命之後，還騎車上路，不但蛇行、逆向，還與警備車相撞，警方採尿之後認定吳男毒駕，顯伏法安全駕駛，依公共危線罪嫌送辦，但檢方卻認為，吳男案發時能單腳站立30秒，且與警對談過程均正常，難以認定不能安全駕駛，全案不起訴處分。

104年6月高姓男子拉k後毒駕，法官認為，檢警未將高被查獲時毒品濃度數據送相關機構鑑定是否達「不能安全駕駛」程度，1、2審均判無罪，引發法界議論，宜蘭也發生類似案例。

頭城鎮吳姓男子去年8月，吸食 1級毒品海洛英及2級毒品安非他命之後，於晚間11點騎車在礁溪路上蛇行、逆向，還撞上警方的警備車，吳男驗尿後呈現海洛英與安非他命陽性反應，員警案發時觀察，也發現吳男友語無倫次、意識模糊及注意力無法集中等狀況。

警方認為，被告做直線行走測試及單腳站立平衡動作，有手腳部顫抖等情事，顯然不能安全駕駛，依公共危險罪嫌送辦；吳男偵查時則辯稱，單腳站立會顫抖，是因為膝蓋有受過傷，且警方訊問時，他因為剛假釋，再犯後假釋會撤銷，因此再度入監，當時心情很緊張，員警大聲叫他他才回過神。

檢方則認為，被告確實剛假釋，因為再度吸毒看到警車因緊張撞警車實屬正常，且勘驗被告做直線測試及平衡動作的錄影光碟，雖單腳站立時偶有搖晃，但能維持超過30秒，難認有不合格的情勢，再者被告與警方在檢查過程對談均正常，被告與警車發生擦撞，因非吸毒導致，全案不起訴處分。

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