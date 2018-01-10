勞工在職場受傷 老闆不能置之不理

2018-01-10 11:49

［記者楊政郡／台中報導］台中市新社區水聲餐飲店室外用餐區，室外廁所通道為木板，缺乏防滑設施、警示標語、且已有青苔在上，當時正下著比毛毛雨還大一點，尤姓老闆的媽媽不讓服務人員偷懶，堅持還是要去打掃，劉姓服務人員踩在木板上跌倒，造成第二至三腰椎滑脫，造成神經壓迫等傷害，尤姓老闆依業務過失傷害被判4月徒刑。

尤姓老闆辯稱當時他不在店內，也沒人看到劉婦跌倒，是不是她有舊傷？且劉婦已經工作3個月，打掃時應該穿雨鞋，現場環境也很了解，她跌倒與該店設施及環境無關。

法官表示，該店連通室外廁所是木質通道地板，地板上無遮雨設施，老闆應維護工作場所不致使勞工跌倒、滑倒，或採取必要防範措施，如設置防滑設施、設置警示標誌，提供防滑膠鞋，且木質地板時時清洗，其上已有青苔未除，才導致劉婦滑倒，造成傷害。

劉婦跌倒後自行爬起又到廚房工作，立即告知其他儲工她摔倒，且感覺很痛，她堅持到晚上8時，尤姓老闆回店後，才告知並回家，她回家後立即掛急診到東勢農民醫院就診，整個過程調查無誤。

劉婦供稱，當天她先打掃室內男女廁所完畢，當時室外下著比毛毛雨還大一點，她想說明天再打掃室外廁所，但老闆的媽媽（負責現場指揮）說不行，還問她「要不要做」，她就去打掃，打掃6間廁所完畢，往回走到第三間前就滑倒，當時非用餐時間也無其他人經過，她回廚房有告知其他人，後來因太痛了想告知老闆的媽媽，但客人已經來了就開始出菜，只能忍耐繼續出菜，約晚上8點老闆回來，她對老闆說「你媽媽要我打掃廁所，害我跌倒」等。