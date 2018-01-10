假律師真詐騙！警與婦聯手制裁他

2018-01-10 11:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕假律師真詐騙！

高市何姓男子網路假冒律師身分，劉女不察竟信以為真，轉帳5萬元委任何男處理，沒想到一切攏是假，新甲所副所長陳文智與劉婦聯手約出何男，當場戳破他的謊言，查扣現金5萬元，警訊後將他依法送辦。

警方調查，36歲劉女因投資糾紛需要法律協助，在網路上結識何男，何男見面時出示名片，並以律師身分取信劉女，表示能協助解決股東糾紛，以民事委任方式出面，全程協調股東間退股及經營糾紛，劉女不察竟信以為真，1月8日傍晚簽立委任契約。

警方說，劉女隔天前往郵局匯款5萬元，當劉女依約完成匯款，卻接獲胞妹來電，指稱何男疑假冒律師身分，網路新聞資料曾經出現何男，且詐欺手法同為假冒律師身分取信於被害人獲利，劉女驚覺自己可能受騙。

警方指出，劉女獲悉於8時50分許，慌張飛奔進入新甲所，向警方表示自己剛匯1筆款項，但發覺對方律師身分有問題，能不能請警方協助止付款項，避免被人領走。

警方聽聞後安撫劉女情緒，協助查證27歲何男身分，發現他有詐欺及侵占前科，確實無律師執照，也無所稱的律師事務所，何男說謊露出破綻。

警方與劉女合作，約出何男於苓雅區咖啡店見面，警方趁何男現身後，立即上前盤查身分，何男雖故作鎮定，但仍難掩緊張手抖，說出一連串謊言，包括服務的法律事務所等，均被警方當場戳破。

警方當場查扣5萬元、委任書狀等物，將他依詐欺罪及違反律師法送辦，警方呼籲民眾遇事冷靜思考，多方查證，不要輕信對方說詞，也可撥打110或165，讓警方協助你破解詐騙奇招!