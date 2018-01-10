一樣熱血！ 運將載手傷濺血客 警開道搶救送醫

2018-01-10 11:09

〔記者許國楨／台中報導〕「拜託！警察大人請幫忙，車上乘客手受傷在噴血」，台中市第五分局警員呂孟淳上週六執勤途中，突然被一部計程車攔下，原來是吳姓運將急載一名手部受傷的男乘客就醫，卻遇到塞車，呂員得知立即騎著警用機車，在前方鳴笛警示開道，7分鐘內迅速護送傷者抵達醫院，吳男事後撥打110電話敘述事情經過，呂員的熱血行徑才曝了光。

警方說，吳男當晚在北屯區崇德路與崇德十路口被一對男女攔下，男性乘客一上車就說，「司機先生，我手部受傷，要到中國醫藥大學附設醫院就醫」，吳男見對方手部不斷噴血，還染紅了按壓傷口的毛巾，研判情況危急，也沒多問，馬上加速沿崇德路往醫院方向疾駛。

只是當天正值週未夜晚又飄著細雨，開車出門的車輛明顯增加，吳男眼看計程車陷入塞車車陣中，唯恐延誤就醫，在行經崇德路與松竹路口時，見任職第五分局四平派出所的警員呂孟淳正在停等紅燈，立即上前求援，「拜託！警察大人請幫忙，車上乘客手受傷在噴血」。

呂員得知原委，認為再通知救護車恐來不及，分秒必爭，立即騎著警用機車，在計程車前鳴笛警示開道，爭取送醫時間，狂飆了約4公里，終於順利護送傷者抵達醫院，吳男事後為感謝呂員熱心助人的行為，撥打110電話敘述事情經過，呂員的熱血行徑才曝了光。

由於呂員才剛畢業沒多久，同事聽到這件事情，紛紛稱讚這位小學弟的臨場反應真好，讓事情有了圓滿結果。