潭子烈焰1死19戶燬 電線老舊起火釀災 屋主被起訴

105年底潭子區大成街一場大火，燒毀19戶。（記者楊政郡翻攝）

2018-01-10 10:51

［記者楊政郡／台中報導］105年底台中市潭子區大成街7巷、9巷，整排共是40年以上老舊房屋，且2樓僅四周牆壁是磚造，隔間全是木板，一場大火讓19戶毀於一炬，其中吳姓男子被燒死，經事後調查，檢方認定是吳婦2樓的電視沒關，因太老舊而電線起火，一直延燒造成重大傷害，檢察官依過失致死、失火、公共危險等罪起訴吳婦。

起訴書指出，46歲吳婦在105年11月21日下午5時許，在2樓家中看電視，但未關電視就外出，約在5點52分就傳出火勢，約兩分鐘後台中市消防局頭家厝分隊據報趕到現場，開始採取阻斷火勢，並且增派潭子、四平、北屯、東山，調派西屯、豐原、大雅、水湳、東英等分隊消防車前來支援。

但是7巷、9巷中間的防火巷名存實亡，已經被兩邊住戶違建用來當共同屋頂，兩巷住戶十分緊密，難以阻隔火勢，所以除了9巷起火一直往後延燒，7巷也無法避免，滅火水柱根本無法到達火源，兩排房屋快速往後延燒，加上7巷、9巷都是同時期所蓋，是40年以上老舊房屋，1樓還有磚牆隔間，2樓部分四周磚造，可是樑柱及隔間全是木板，加上也都有40年木板疏鬆、乾燥，都是易燃物。

2樓部分不但延燒很快，石棉瓦屋頂因木質樑柱燒毀而逐一塌陷，2樓部分延燒之外，也往樓下燒毀大部分的家具，其中吳姓住戶（68歲）為了上2樓搶救財物，一去無回在2樓遭嗆暈，身體遭大面積燒傷當場死亡，火勢經1個半小時才撲滅，總計19戶燒得面目全非。

被告吳婦不認為是她的過失，但起火點鑑識卻是她的電視電線起火，延燒電視底下矮櫃，及電視液晶螢幕助燃等因素，認定是吳婦的電線電器老舊失修，造成這起災難。