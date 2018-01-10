涉洪仲丘案 542旅前人事官捐款公益獲緩刑

2018-01-10 10:42

〔記者楊國文／台北報導〕轟動全國的陸軍下士洪仲丘案，洪家除對542旅前少將旅長沈威志等人提告外，另對時任542旅人事參謀官石永源提出妨害自由罪告訴，一審判石8月徒刑，高等法院審理時，石仍否認犯罪，但他依洪家意願，分別捐款給孤兒院、基金會等公益團體共20萬元，獲得洪家原諒，高院指出，石雖涉妨害自由罪，但有悔意，今判石6月徒刑、緩刑2年；可上訴。

洪仲丘的父母、石家源兩造，今均未出庭聆判，無法得知其對判決看法。

判決指出，石永源2013年6月間擔任542旅人事參謀官，負責彙整人事綜合業務，且是負責禁閉悔過室業務之憲兵官職務代理人。

石永源明知洪仲丘為士官，違規攜帶照相手機、MP3入營，依規定不得施以禁閉處分規定，且送禁閉會議僅開士評會未召開人評會，得知副旅長何江忠曾催促此案，為配合長官貫徹領導統御威權，立刻製作好送禁閉簽呈並向上呈報簽核。

桃園地院認為，石永源擔任軍職多年，定知送禁閉處分規定及流程，洪仲丘違規攜帶照相手機、MP3，依規定他是士官不得施以禁閉處分，且送禁閉文件仍有缺漏，卻仍舊協助製作簽呈，依共同公務員假借職務上之權力私行拘禁罪，判他8月徒刑。石不服上訴高院。

此案高院更一審去年6月判決前少將旅長沈威志等3人無罪，前副旅長何江忠等6人均刑度大減，且都獲緩刑，洪家對沈威志獲判無罪，表示無法接受，目前沈威志部份已上訴最高法院審理中。