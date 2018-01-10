百億千金王思涵 傳遭丈夫提告索討鉅額贍養費15億

據傳「百億千金」王思涵與夫傳婚變，遭丈夫黃健維向家事法庭提告。圖為宏仁集團總裁王文洋（右）與王思涵（左）。（資料照，記者王文麟攝）

2018-01-10 10:37

〔記者溫于德／台北報導〕身價百億的王永慶孫女王思涵，日前才被報導與攝影師有曖昧情，今再度被指遭丈夫黃健維索討鉅額贍養費15億元、價值4億豪宅與孩子單獨監護權等，作為離婚條件。據悉，此家庭糾紛已進入台北地院家事法庭，聲請人是黃男、被聲請人則是王女。不過，王女稍早透過律師事務所發出4點聲明如下：

第一、關於王思涵小姐與黃健維先生雙方目前分居中，雙方確實有委託律師進行協商，一開始對方提出的離婚條件，確實令王思涵小姐難以接受；嗣後雙方有再協商，因雙方目前仍尚未達成具體協議內容，故不方便對外透露，尚請見諒。

第二、本所尚未接受王思涵小姐委託提出法院的離婚訴訟，目前雙方也沒有刑事官司，關於雙方在婚姻生活所產生的紛爭，幾個月來雙方都有委託的律師協助溝通，而協商期間雖曾因106年12月27日週刊的爆料報導而一度中斷，但目前雙方仍在繼續溝通，而溝通明顯已受媒體報導影響。

第三、王思涵小姐並未剝奪黃先生之親權，黃先生與其父母也曾多次到御之苑看小孩，雙方目前離婚的協商也包括雙方小孩的監護權。

第四、王思涵小姐在婚姻生活中，長期受到委屈，但基於為子女最佳利益考量下，王思涵小姐仍然一本初衷希望雙方能以協商圓滿解決，避免上法院以訴訟途徑來解決雙方間的爭議。

現年32歲的王女與41歲的黃男，愛情長跑逾10年後於2015年完婚並產子，豈料去年8月傳出婚變消息。

週刊日前報導，熟知兩人相處情況的人士指出，黃男常上酒店又行家暴，但王女持續包容、選擇維持婚姻關係，不過黃始終冷漠以對；友人也說，夫在妻產子後拒行房事，遭追問時甚至以「妳不是我想娶的人」答覆；另也提到，夫曾向妻說「不想住豪宅」、「從來不把妳當妻子」或「不把這裡當家」。

知情人士也說，兩人去年12月底原已談妥離婚條件，包括「王女支付黃男2億現金」、「共同監護稚女」等，卻又因王女與攝影師照片流出、被報導，導致破局。