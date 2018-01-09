寒天悲劇！夫猝死妻手握話筒求援也往生 留下2歲孫待援

2018-01-09 23:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名64歲的邱姓男子疑因天氣太冷突然在臥室倒地不起，61歲的妻子，拿起電話求援時，疑似太緊張，握著話筒猝死。屋內獨留2歲孫子，在家中嚎啕大哭。警方調查，邱男弟弟3天前曾聯繫哥哥，但今天再聯繫時，無人接聽電話，擔心出事報警處理。最後卻只救出男童，夫妻倆已不治身亡。

警方依現場跡證顯示，夫妻過世時間可能在昨日晚間或是今日上午，但詳細仍待檢察官相驗後做進一步釐清。

警方初步調查，邱姓夫妻在市區擺攤賣麵為生，兒子與媳婦則到中國經商，留下一個2歲的孩子給雙親照顧。今日上午，邱男的弟弟發現哥哥沒有出來擺攤，立刻打電話到哥哥家中，打了許多通電話，都沒有人接電話，擔心家中出事，立刻請警方幫忙。

警方到場後，詢問鄰居得知夫妻倆今天都沒有出門，但有聽到孩童在屋內大哭的聲音，馬上通知119及鎖匠，協助打開門鎖，但大門被暗鎖鎖住，無法開啟，消防隊員救人心切，以垂吊的方式從13樓打破廚房窗戶進入屋內，只見夫妻倆躺在臥室，都無生命跡象，邱妻則是右手拿著話筒，疑似想要求援，2歲的男童在大門後方哭泣。

警方已連繫邱男的兒子從中國趕回台灣，處理雙親後事，初步調查兩人並無心臟疾病，

據悉，邱男10年前曾因腦瘤動刀，而邱妻則是有靜脈瘤，但不至於導致夫妻身亡，警方暫不排除是天氣氣溫遽降，導致兩人猝逝。