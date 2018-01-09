航警局長癌逝 牽動高階警官調動提早發布？

2018-01-09 22:58

〔記者湯世名／彰化報導〕外傳原定1月23日退休的航警局長黃榮清，突於今天病逝，震驚警界，由於警政署原訂第二波高階警官調動是在今年1月16日，後來卻傳出為配合黃榮清退休，決定延後發布，不料卻於退休前過世，因此，因應警政署長陳家欽上任時強調的「無縫接軌」概念，第二波調動是否可能提早到原來的1月16日發布？甚至再提前到12日發布？警界高度關注。

警政署長陳家欽去年9月上任後即積極著手高階警官人事布局，並於11月3日公布第一波大規模人事調動，調整86位三線一星以上高階警官的職務，之後傳出警政署因應部分高階警官退休，再規劃將於今年1月16日進行第二波高階警官調動，不過，後來又傳出將延後到1月23日發布，這「多出來」的7天時間，讓許多有意爭取調陞的高階警官「再現希望」，檯面下又是一番角力戰。

不料計畫趕不上變化，外傳原定1月23日退休的航警局長黃榮清，突然於今天病逝，讓全台警界高度震驚與不捨之外，外傳警政高層可能將第二波調動提早到原來的1月16日發布？甚至再往前提早到1月12日？亦即配合警政署星期五發布高階警官調動的習性，也不無可能，這波高階警官相關人員的調動是否都已「大勢已定」，令警界人士高度關注。