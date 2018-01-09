歹徒命案現場昏睡 警方：冥冥之中有保佑

2018-01-09 22:29

〔記者王捷／台南報導〕一名7旬嬤7日在安平區騎車時車禍不幸往生，警方為讓婦人能走得圓滿，多次到命案現場會勘，不料竟發現王姓男子在沒熄火的轎車內呼呼大睡，警方在車內發現一把改造手槍及11包毒品，王男被逮後強調自己沒吸毒，不過不知道何時，經過這路口就不自覺昏睡，命案現場巧遇歹徒睡著，讓警方私下直呼婦人在冥冥之中有保佑。

7日凌晨一名70多歲的婦人行經台南市安平區一處路口時與一輛小客車發生車禍，送醫後不幸往生，警方為了避免憾事再發生，連日規劃了路口會勘，查看是否有需要改善之處，9日台南市交通大隊長楊慶裕，與市警四分局警官到場後發現王男倒在車內呼呼大睡。

由於王男就停在路中間，警方直覺有異狀，敲了敲車窗將王男喚醒，但是沒有聞到酒味，懷疑王男可能吸毒，要求王男配合搜索，王男同意後在他的手提包內發現11包共21公克多的K毒，還在駕駛座下起出一把改造手槍。

被逮後王男坦承販毒，警方問他有沒有吸毒駕車一事，他強調自己沒有吸毒，是因為要早起載友人辦事，原本精神狀況還不錯，但是一到他路口，竟突然睡著，他也覺得很訝異，讓警方私下直呼不可思議，認為是7旬婦人在冥冥中有保佑，訊後警方將他依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

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