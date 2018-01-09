擦擦筆遇熱字不見 詐騙機房運用滅證仍被逮

警方將男子張創榮等5人送辦（記者 邱俊福攝）

2018-01-09 14:51

〔記者 邱俊福／台北報導〕擦擦筆遇熱，字會消失的特性，竟被詐騙集團拿來滅證！

詐欺通緝犯男子張創榮為首的「假裝借你錢，實際騙你錢」詐欺機房，專以冒充銀行專員辦理借貸為由，行騙中國民眾，刑事局偵四大隊第三隊前往查緝時，嫌犯竟將以擦擦筆書寫的教戰守則、被害人個資等資料，欲迅速以吹風機加熱滅證，仍被警方搗破，逮捕張等5嫌到案，仍持續追緝其他共犯中。

警方調查，去年九月開始，36歲張嫌等5人，受雇1名「陳先生」，在北市中山區長春路一棟華廈大樓租屋作為機房，平時「陳先生」負責吃住等生活費外，也給予每月2萬6000元到2萬8000元不等的薪水。張嫌到案後則表示，只是受雇擔任銀行貸款工作，並不知是詐騙。

警方說，擦擦筆書寫的文字遇到一定的熱度，便會消失不見，愈冷則會還原，故破門進入機房時，張等嫌犯將大量的犯案資料，部分以吹風機加熱，部分丟入馬桶、浴室水槽內，企圖滅證，最後仍被以放入冰箱內，讓這些犯罪贓證物還原。

而該機房為第一線機房，犯嫌假冒銀行專員，以隨機方式撥打予中國民眾表示提供優惠貸款，如有意申請的民眾，即持續瞭解其個人資料及資金狀態，隨後要求被害人為證明其還款能力，必須先將頭一年的還款資金，暫時存放於自己的帳戶裡，並將該帳戶線上授權設定完成，交付給帳號、授權碼等驗證，即可立即撥款，詐騙集團隨即馬上將存入的金錢轉出。

警方是獲報後，經長期偵查，昨天赴北市中山區的機房查緝，張嫌等人不願開門，即破門查緝，當場起獲電腦主機、手機、數據機、網路分享器、教戰手冊、被害人資料等大批贓證物。